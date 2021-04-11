Mansur Yavaş, EBA'ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin elektrik faturalarını ödeyecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, elektrik faturasını ödeyemediği için EBA'ya giriş yapamayan çocuklu ailelerin, faturalarını ödeyeceğini açıkladı.

Uzaktan eğitimin devam etmesi nedeniyle yaklaşık 30 bin öğrenciye sağlanan aylık 10 GB internet hizmetinin 3 ay daha uzatıldığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni bir müjde daha verdi.

Yavaş, sosyal yardım alan, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen ve bu nedenle EBA’ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin, elektrik faturalarını karşılayacaklarını duyurdu.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sosyal yardım alan, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen ve bu nedenle EBA’ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerimizin elektrik faturalarını karşılama kararı aldık. Hiçbir imkansızlık çocuklarımızın eğitimine mani olmasın diye elimizden ne geliyorsa onu yapacağız.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, borcundan dolayı elektrikleri kesilen ve sosyal yardım alan ailelerin elektrik borçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu:

“Elektrik faturasını ödeyemediği için çocuğu uzaktan eğitimden mahrum kalan ailelerimizin elektrik faturalarını ödemeye başlıyoruz. Sosyal yardım alan ve faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen, bu nedenle EBA’ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin elektrik faturalarını karşılama kararı aldık. Hiçbir imkansızlık çocuklarımızın eğitimine mani olmasın diye elimizden ne geliyorsa onu yapacağız.”

160 bin aile kısa mesajla bilgilendirildi

Büyükşehir Belediyesi kısa mesajla (SMS) sosyal yardım alan yaklaşık 160 bin aileyi bilgilendirirken, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen ailelerin, internet üzerinden 13 Nisan 2021 tarihine kadar form doldurmaları istendi. Abone sahibi ile yardım alan kişi bilgileri eşleşen, öğrenci çocuğu olan ve elektrikleri fatura borcu nedeniyle kapatılan vatandaşların borçlar ödenmeye başlanacak.