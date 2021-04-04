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Mansur Yavaş duyurdu: Sosyal yardım almak isteyen çevrimiçi başvuru yapabilecek

04 Nisan 2021 12:10

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi vatandaşların destek taleplerini artık çevrimiçi yapabileceklerini duyurdu. 

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, sosyal yardım almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların, daha kolay destek talebinde bulunmaları için online başvuru dönemini başlattıklarını açıkladı. Yavaş, “Sizlerin refah ve huzurlu bir hayat geçirmesi en büyük temennim” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar belediyenin, sosyalhizmetler.ankara.bel.tr internet sitesinde başvurularını yapabilecekler.

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