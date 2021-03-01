Mansur Yavaş duyurdu: İş yeri kapanan esnafa üçüncü kez nakit ödemesi bu hafta başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, salgın nedeniyle kapanan sektör çalışanlarından başvuru yapanlara üçüncü kez nakit ödemesi yapılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanlarından büyükşehir belediyesine başvuran 16 binden fazla vatandaşa üçüncü kez 500 TL nakit desteği sağlanacağını ve esnaf ile çalışanların hesaplarına 150 TL ekmek parası desteğinin de ek olarak yatırılacağını açıkladı.

Gelirini kaybeden esnaf ve çalışanlara Mansur Yavaş adına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen mesajda, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu hafta içi adınıza üçüncü kez 500 TL+150 TL (ekmek parası) nakdi destek yatırılacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu süreçte imkânlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya ve gücümüz yettiğince destek olmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da sizlerin ve darda kalan tüm hemşehrilerimizin her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreci dayanışma içerisinde aşacak, hep birlikte başaracağız” ifadeleri yer aldı.