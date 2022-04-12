Mansur Yavaş duyurdu: İhtiyaç sahibi yurttaşlar için kampanyamızı başlattık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi yurttaşların elektrik faturalarının ödenebileceği kampanyayı başlattıklarını duyurdu.

Yavaş, Twitter heabından yaptığı açıklamada, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık. Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin, yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatalım" ifadelerini kullandı.