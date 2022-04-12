T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mansur Yavaş duyurdu: İhtiyaç sahibi yurttaşlar için kampanyamızı başlattık

"Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz; gelin, yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatalım"

12 Nisan 2022 22:50

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi yurttaşların elektrik faturalarının ödenebileceği kampanyayı başlattıklarını duyurdu.

Yavaş, Twitter heabından yaptığı açıklamada, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık. Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin, yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatalım" ifadelerini kullandı.

mansuryavaşankaraelektrikfaturakampanyayardım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24