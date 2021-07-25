Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da bir itfaiyeci yaşamını yitirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan'daki Temelli İtfaiye İstasyonu'nda görevli bir personelin yangın söndürme esnasında fenalaştığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sincan Temelli itfaiye istasyonunda görevli Bayram Koç, Sincan’daki bir yangına müdahale sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Temelli İstasyonumuzda görevli mesai arkadaşımız Bayram Koç, Sincan'daki bir yangına müdahale esnasında fenalaştı ve hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acımız çok büyük. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve itfaiye camiamıza başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.