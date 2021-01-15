Mansur Yavaş'dan kuraklıkla mücadele projesi: Parklarda yağmur suları depolanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kuraklıkla mücadele için su israfına karşı depolama sistemi projesini duyurdu. İlk etapta Ankara’da 40 rekreasyon ve park alanına kurulacak depolama sistemi ile yağmur ve yüzey sularının depolanarak sulamada kullanılacağını söyleyen Yavaş, “kuraklıkla mücadele kapsamında tasarruf odaklı ve israfın önüne geçen projelerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Twitter üzerinden Ankara'da yeni alternatif sulama yöntemini açıklayan Başkan Yavaş, “Yağmur ve yüzey sularını depolayarak sulamada kullanmaya başlıyoruz. Depolama sistemlerimiz ilk etapta kentimizdeki 40 rekreasyon ve park alanında olacak. Kuraklıkla mücadele kapsamında tasarruf odaklı ve israfın önüne geçen projelerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Ankara'daki park ve bahçeler ile rekreasyon alanları bundan sonra depolama sisteminin kurulmasıyla yağmur ve yüzey sularıyla sulanacak. Proje, aşamalarla faaliyete geçirilecek.

Ankara'daki yeşil alanları depolanan bu sularla sulayarak su tüketimini en aza indirmeyi ve maliyetleri düşürmeyi hedefleyen belediye, ilk etapta mevcut 40 parkta depolama sistemini kuracak.

Yeni yapılacak parklarda da depolama sistemlerinin kurulacağını açıklayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Mansur Yavaş öncülüğünde kuraklıkla mücadele konusunda uzun zamandır çalışıyoruz. Öncelikle iklim değişikliği ile ilgili şube müdürlüğümüzü kurduk. Çok çeşitli tedbir ve önlemler aldık. Bunlardan bir tanesi mevcut ve yeni parklarımızda yağan yağmur sularının, yüzey sularının mutlak suretle yağışın olduğu zamanlarda depolanması. Bu yağmur ve yüzey sularını bütün parklarımızda depoladığımız takdirde yüksek rakamlara tekabül edecektir. Depoladığımız bu suları parklarımızda kullanarak buradaki opsiyonu yazın evlerimizde kullanacağımız suların sigortası olarak devreye sokacağız. Aynı zamanda bu proje park maliyetlerimizi de büyük ölçüde azalacaktır.”

Parkların fiziksel şartlarına göre çeşitli depo ve depolama sistemleri hazırladıklarını belirten Güldaş, “Kuraklık bir numaralı gündemimiz, hepimize çok büyük görevler düşüyor. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.