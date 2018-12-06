Mansur Yavaş: CHP ve İyi Parti ittifakı olursa adayım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti’nin ittifakı olursa ortak aday olacağını söylerken “Adaylık konusunda bir an önce karar verilmesini bekliyorum. Sürecin uzaması iki siyasi parti için de şahsım açısından da yıpratıcı olmaya başladı” dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Yavaş, “Benim bir kararsızlığım yok. İki siyasi parti ittifak yaparsa adayım” dedi.

"İkimizin de seçimi kaybetmesini isteyen bazı çevreler var"

Yavaş, CHP’den seçilip İyi Parti’ye geçeceği iddialarını yalanlarken şunları söyledi:

2014’te yerel seçimlerde de böyle oldu. CHP muhalifleri adaylığım üzerinden Kılıçdaroğlu’nu da beni de hırpaladı. Sonunda destekte geç kaldılar. Bu kez de hiç değilse bekleyip karar versinler. Eleştireceklerse de parti içinde eleştirsinler. Bunu kamuoyuna açık bir biçimde yapmaları adayı da partiyi de yıpratıyor. Hedef ben miyim, Sayın Kılıçdaroğlu mu anlamış değilim. İkimizin de seçimi kaybetmemizi isteyen bazı çevreler var. ‘Kılıçdaroğlu seçimi kaybetsin de gitsin’ diye bakanlar var. Kendisini, Türkiye’den, partisinden çok sevenler, koltuk derdinde olanlar bunu yapıyor. Adaylığım açıklanırsa eleştirini ondan sonra da sürmelerini bekliyorum. Bazılarının Sayın Kılıçdaroğlu’na karşı mücadeleyi benim üzerimden yapacağını düşünüyorum.

"Gecikme olmamalı"

Ankara’da CHP seçimi 1994 yılında bölündüğü için kaybetmişti. Adaylar egolarını yenemedi. Biz, ‘birleşelim kazanalım’ istiyoruz. Ama buna da karşı çıkıyorlar. Zaman giderek iki siyasi partinin aleyhine işliyor. Gecikme olmamalı. Parti yönetimlerinin elinde anketler var. Anketlere göre kim kazanacaksa o aday yapılmalı. Ben önde çıkmıyorsam tabii ki beni de yapmasınlar. En yakın rakibimin 12 puan önünde olduğumu anket şirketi yöneticileri televizyonlarda açıklıyor.”