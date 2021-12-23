Mansur Yavaş: Bugün köylerimizde başlattığımız ücretsiz internet hizmetimizin 1. yılını kutluyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Artık temel bir insan hakkı olan internetten hiçbir çocuğumuz mahrum kalmasın diye yola çıktık. Bugün köylerimizde başlattığımız ücretsiz internet hizmetimizin 1. yılını kutluyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin Ankara’ya bağlı köyleri için başlattığı ücretsiz internet hizmetinin birinci yılına ilişkin istatistikleri paylaştı. Yavaş’ın paylaştığı tabloya göre; 918 köyde, 16 bin 237 kullanıcı, toplam 196 milyon 178 bin 66 GB ücretsiz internet kullandı. Yavaş istatistikleri sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Artık temel bir insan hakkı olan internetten hiçbir çocuğumuz mahrum kalmasın diye yola çıktık. Bugün köylerimizde başlattığımız ücretsiz internet hizmetimizin 1. yılını kutluyoruz. Ülkemizin geleceği olan sizlerin yanında olmaya devam edeceğim.”