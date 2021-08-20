Mansur Yavaş: Bu yıl da liyakat esasıyla, 15 kadın otobüs şoförü alımı yapıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 15 kadın otobüs şoförünü daha işe alacaklarını duyurdu.
İşe başvuru başvuru tarihi 23 Ağustos-15 Eylül 2021 olarak belirlendiği belirtildi.
Yavaş, kadınların istihdama kazandırılmasına ilişkin yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kadınların yaşamın her alanında var olması gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl göreve başlayan 10 kadın otobüs şoförümüzün ardından bu yıl da liyakat esasıyla 15 kadın otobüs şoförümüz direksiyon başına geçecek. "