Mansur Yavaş: Bu yıl da liyakat esasıyla, 15 kadın otobüs şoförü alımı yapıyoruz

"Kadınların yaşamın her alanında var olması gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl göreve başlayan 10 kadın otobüs şoförümüzün ardından bu yıl da liyakat esasıyla 15 kadın otobüs şoförümüz direksiyon başına geçecek. "