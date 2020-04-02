Mansur Yavaş, başlattığı kampanyaya yapılan gıda ve nakit başvuru sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı'nın 'Belediyeler yardım toplayamaz' genelgesi nedeniyle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin bağış hesaplarına bloke koyulmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, işini kaybeden vatandaşlardan gıda ve nakit başvuru sayısını açıkladı.

Yavaş, Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, iş yerlerini kapatan esnaf ve ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatmıştı. Yapılan başvurularla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

''Bu saat itibarıyla ihtiyaç sahibi başvuran sayısı 124.508’e, işini kaybeden vatandaşlarımızdan gıda ve nakit başvuru sayısı 22 bi849'a, gönüllü sayısı ise 3.118'e ulaşmıştır. İnşallah kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz.''