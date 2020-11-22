Mansur Yavaş, Başkent Büfe'leri açmaya başladı

Ankara'da kadın kooperatiflerinin ve çiftçilerin ürünlerinin satıldığı Başkent Market'ten sonra şimdi de Başkent Büfe'ler açılmaya başladı.

İlk Başkent Büfe Koru Metro çıkışında açıldı. Başkent Büfeler, yerli üreticiler ile kadın kooperatiflerinin ürettiği salçadan reçele, sirkeden bala, peynirden ete, sütten erişteye, yumurtadan nohuda kadar birçok ürünü tüketicilere ulaştıracak.

Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, ilk günden Başkentlilerden tam not alan Başkent Büfe'nin sayısının artacağını söyledi.

Velioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Halk Ekmek Fabrikası olarak Başkent Market konseptimizle öncelikle Ankaralı çiftçilerin ve kadın kooperatiflerimizin ürünlerini büfemizin raflarına taşıyoruz. Halk Ekmek'in kendi ürettiği ürünlere de ilk Başkent Büfemizde yer vereceğiz. Doğal, sağlıklı ve temiz ürünleri Ankaralılar'ın hizmetine sunuyoruz. İnşallah bu uygulamamızı daha da yaygınlaştıracağız. Üretici de kazanacak halk da."