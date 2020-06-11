Mansur Yavaş: Askıya alınan 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz uygulaması yeniden başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşımalarından ücretsiz yararlanma uygulanmasının yeniden başlatıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, "Kıymetli hemşehrilerim; Salgın nedeniyle geçici olarak askıya aldığımız 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulaması yeniden başlamıştır. Yeni normalleşme sürecinde 10.00-20.00 saatlerinde serbest kartlarınızı kullanabilirsiniz." ifadesini kullandı.