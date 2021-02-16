Mansur Yavaş Ankaralıları böyle uyardı: Çok acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki kar yağışı sebebiyle vatandaşlara çok acil olmadığı sürece trafiğe çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Hemşehrilerim, çok acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin ise http://kartakip.ankara.com.tr adresinden gidecekleri güzergâhı araç kameralarından izleyip buna göre yola çıkmalarını öneriyorum."

Dün akşam saatlerinde başkentte gün boyu süren kar yağışı, hayatı felç etti. Kent geneli beyaza bürünürken sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Soğuk hava ile birlikte yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Şehrin ana arterlerinde metrelerce araç kuyrukları oluştu. Hasta taşıyan ambulanların da ilerlemede güçlük çektiği görüldü.