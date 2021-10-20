Mansur Yavaş: Ankara’yı yeşil dönüşümün merkezi yapmayı hedefliyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürecek. EGO, 7 dizel otobüsü dönüşüm için BELKA’ya törenle teslim etti. Törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Çevreci tüm yaklaşımlar sergilenecek. Çevre dostu araçlardan tutun her konuda çevreyle barışık çalışmalara devam edeceğiz. Ankara’yı yeşil dönüşümün merkezi yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü ile BELKA A.Ş. arasında, kullanım süresi dolan 7 dizel otobüsün elektrikliye dönüştürülmesi amacıyla devir teslim töreni düzenledi.

BELKA Teknoloji Merkezi'nde bugün yapılan törende; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BELKA A.Ş. Genel Müdürü Dursun Çiçek ve EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kullanım süresi dolan 7 dizel otobüsün BELKA A.Ş.’ye teslimini öngören protokole imza attı. Mansur Yavaş, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Çevreyle barışık çalışmalara devam edeceğiz"

“Bugün burada önemli bir iş gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin Paris Anlaşması’na imza attığı günlerde, inşallah bundan sonra çevreci tüm yaklaşımlar sergilenecek. Çevre dostu araçlardan tutun her konuda çevreyle barışık çalışmalara devam edeceğiz. Kentte zaman zaman yaşıyoruz; şehir selleri oluyor, kuraklıklar oluyor. Bunun tek bir sebebi var, iklim değişikliği. İmzalanan Paris Anlaşması’yla birlikte sanıyorum ki yurt dışı krediler de bu konuda çoğalacak ve biz de Ankara’da yaşayan tüm hemşerilerimize daha konforlu bir yaşamı sunacağız.

"Dünyanın her tarafından işbirliği teklifleri gelmeye başladı"

Bu konu basına yansıdıktan sonra Türkiye’de araştırma yapan bütün üniversiteler, gençlik grupları bize mesaj yazmaya başladı. Daha sonra dünyanın her tarafından iş birliği teklifleri gelmeye başladı. Doğal olarak yapılan her başarılı iş, mutlaka bir şekilde engellenmeye çalışılır. Bu sefer Türkiye’deki bazı firmalar aracılığıyla insanlar bunun çok gereksiz bir iş olduğunu, çok pahalıya mal olacağını söyleyerek önüne geçmeye çalıştılar. Halbuki önemli olan, 99 model otobüsün elektriğe dönüştürülmesi tek başına yeterli değil. Hukukçu arkadaşlarımın, bilim adamlarının ve birçok sanayicinin bildiği bir şey var. Bir fikir geliştiriyoruz ve dünyada bir ilk yapıyoruz. Bunun patenti de alındı tüm testlerden de geçildi. Elde edilecek ‘know-how’a, dünyada kimse fiyat biçemez.

"Ankara'yı yeşil dönüşümün merkezi yapmayı hedefliyoruz"

İlk adımı EGO Genel Müdürü’müzde yaparak 2022 sonunda 22 adet otobüsün teslimini, ayrıca ODTÜ ile anlaşıldığı takdirde 7 tane eski otobüsün de kampüs içi ulaşımda kullanılmak üzere bitirilmesini hedefliyoruz. Yurt dışından pek çok firma iş birliği teklifi ediyor. Bunları en titiz şekilde değerlendirerek bir protokolü yapacağız ve Türkiye ile paylaşacağız. BELKA, üniversitelerle iş birliği yapıyor. Bu nedenle Çankaya Üniversitesi, ODTÜ’ye teşekkür ediyorum. İnşallah Ankara sanayisi ile el ele verdiğimizde bu başarıyı bir adım değil 10 adım ileri götürerek Ankara’yı yeşil dönüşümün merkezi yapmayı hedefliyoruz.”

Törene, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Müfit Gülgeç, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu ile çok sayıda davetli katıldı.