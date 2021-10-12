Mansur Yavaş: Tarihimizden aldığımız bu ilham, bizleri geleceğe Ankara halkının ortak iradesi ve aklıyla taşıyacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü; “Ankara’mız, asıl hüviyetini kurtuluş mücadelesinde kazanmış, ‘son kale’ olması vasfını ‘Başkent’ olarak taçlandırmış kadim bir merkezdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Ankara’ya verilen bu kutlu değer, bizlerin sorumluluğunu artırmakla birlikte Cumhuriyetimizin başkenti, dünya başkentleriyle birçok alanda rekabet eder hale getirmek için de bizlere güç vermektedir" mesajı ile kutladı.

Yavaş'ın Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj şöyle:

“Kuruluşumuzun, kurtuluşumuzun ve hürriyetimizin simgesi Ankara’mızın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum.

Binlerce yıllık medeniyet beşiği olan Ankara’mız, asıl hüviyetini kurtuluş mücadelesinde kazanmış, ‘son kale’ olması vasfını ‘Başkent’ olarak taçlandırmış kadim bir merkezdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Ankara’ya verilen bu kutlu değer, bizlerin sorumluluğunu artırmakla birlikte Cumhuriyetimizin Başkent’ini dünya başkentleriyle birçok alanda rekabet eder hale getirmek için de bizlere güç vermektedir.

Bu sorumluluk duygusuyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ankara’da hemşehrilerimizin yanında olacak, insana değer veren projelerimizi uygulamaya devam edeceğiz. Tarihimizden aldığımız bu ilham, bizleri geleceğe Ankara halkının ortak iradesi ve aklıyla taşıyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ankara’nın başkent olmasında emeği geçen devlet adamlarımızı, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Ankaralı hemşehrilerimize içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” (ANKA)