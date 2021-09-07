Mansur Yavaş: Ankara’da 25 yıl boyunca ayrımcılığa uğrayan, ötekileştirilen herkesin başımın üstünde yeri vardır

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “Birlik Aşı Aşure, 6 Milyon Ankaralı Tek Yürek” programındaki konuşmasında, “Hizmet süremiz boyunca ayrım yapmadan ve kimseyi ötekileştirmeden hizmet vermeye çalışıyoruz. Ankara’da 25 yıl boyunca ayrımcılığa uğrayan, ötekileştirilen herkesin başımın üstünde yeri vardır” dedi. Yavaş etkinlikte aşure dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) “Birlik Aşı Aşure, 6 Milyon Ankaralı Tek Yürek” programı Gençlik Parkı’nda bu akşam gerçekleştirildi. Etkinliğe ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç, Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile CHP’li ve İYİ Partili milletvekillerinin yanı sıra Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı.

ABB Başkanı Yavaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, hiçbir katliamın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Burada 6 milyon tek yürek olmuş birlik aşı yapıyoruz, halk katında kabul görsün. Matem ayı olan Muharremin 1341’inci yılını geride bıraktık” dedi. Yezid’in samimi Müslümanların katında kabul görmediğini kaydeden Yavaş, “Her inançlı Müslüman Yezid’e yandaş olmaktansa Hüseyin ile can vermeyi yeğler” diye vurguladı.

Yavaş, Alevi yurttaşların az ile yetinerek, Muharrem yasını içselleştirdiğini belirterek, Kerbela’nın tarihinden bahsetti. Yavaş, Kerbela katliamını protesto eden bir geleneğin olduğunu ve bu geleneğe sahip çıkarak aşure dağıtıldığını söyleyerek, aşurenin anlamını şöyle anlattı:

“Yas Muharrem orucu ve ardından yapılan aşure zalime karşı mazlumun, haksızlığa karşı haklının, güçlüye karşı güçsüzün yanında yer almanın simgesi niteliğindedir. Biz zalim, haksız ve kötü Yezid’in karşısında mazlum, haklı ve iyi Hüseyin’in yanındayız.”

Yavaş kötülüğün Yezid ile sembol haline geldiğini ifade ederek, “Mazluma zulmeden nice zalimler gibi. Yezidlik bir illettir ve bu illeti yan yana durarak yenebiliriz” dedi.

"Onlar gibi yapmayacağız "

Yavaş, Ankara’da 25 yılın yol açtığı tahribatı gidermeye sıra geldiğini söyleyerek, kendilerine düşenin Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışan bir başkent haline getirmek olduğunu belirtti. Yavaş, kimseyi ötekileştirmeden hizmet edeceklerini vurgulayarak, “Hizmet süremiz boyunca ayrım yapmadan ve kimseyi ötekileştirmeden hizmet vermeye çalışıyoruz. Ankara’da 25 yıl boyunca ayrımcılığa uğrayan, ötekileştirilen herkesin başımın üstende yeri vardır. Biz onlar gibi yapmayacağız. Düşmana benzediğiniz zaman rakibinize benzediğiniz zaman yok olursunuz. Bize yapılanları biz bizim gibi düşünmeyenlere yapmayacağız. Hünkar Hacı Bektaş Veli gibi öncelikle nefsimizle mücadele ederek, alçak gönüllü şekilde çalışarak sizlere hizmet edeceğiz” diye konuştu.

"Halk iktidarı istiyoruz "

Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Erzurum Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Bakır, “Halkımız ekonomik darboğazda, vatandaşlarımız işsiz. Halkımız bunalmış durumda. Ana muhalefet partilerimizden halk için üreten, halk iktidarını istiyoruz. Tıpkı büyükşehir belediyelerimizde olduğu gibi” dedi.

Başkan Yavaş’a aşurenin en önemli malzemesi olan buğday demetleri hediye edildi. Yavaş ve protokol aşure kaynattı.

Etkinlikte sanatçılar Musa Eroğlu, Yüksel Didikoğlu, Görkem Aygün, Gökhan Kılıç’ın yanı sıra Turnalar Semah Topluluğu da sahne aldı.