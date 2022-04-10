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Mansur Yavaş: Ana isale hattındaki arıza sebebiyle 12.00'ye kadar Çankaya genelinde su kesintisi yaşanacak

10 Nisan 2022 21:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Çankaya'nın tamamını besleyen ana isale hattındaki arıza sebebiyle bu gece 23:59'dan itibaren yarın 12:00'ye kadar Çetin Emeç Caddesi üst kesimleri başta olmak üzere Çankaya ilçesi genelinde su kesintisi yaşanacaktır” dedi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, ana isale hattındaki arıza nedeniyle Çankaya ilçesinin genelinde bu gece yarısından itibaren 12 saat süreyle su kesinti olacağını duyurdu. Yavaş’ın açıklaması şöyle:

“Çankaya'nın tamamını besleyen ana isale hattındaki arıza sebebiyle bu gece 23:59'dan itibaren yarın 12:00'ye kadar Çetin Emeç Caddesi üst kesimleri başta olmak üzere Çankaya ilçesi genelinde su kesintisi yaşanacaktır. Mağdur olmamanız için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor.”

mansur yavaşankara büyükşehir belediyesi
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