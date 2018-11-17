Mansur Yavaş: AK Parti'den aday olmayı asla düşünmüyorum

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, adı CHP, İyi Parti ve son olarak da AKP'nin Ankara adayı olacağı yönünde anılan Mansur Yavaş'ın AKP'den aday olmayı asla düşünmediğini kaydetti. Yavaş'ın yayınlanmasını istememesine rağmen mesajını paylaşan Altaylı, "En azından Mansur Yavaş’ın her partinin kapısını çalan bir 'Kubi' olmadığını anlamış olduk" diye yazdı.

Altaylı bugünkü (17 Kasım 2018) yazısının ilgili bölümünde Yavaş'ın mesajına dair şuları kaydetti:

...CHP’nin mi adayı olacak yoksa İYİ Parti’nin mi yoksa yoksa ikisinin ortak adayı mı olacak olasılıkları konuşulurken ortaya bir de “AK Parti ile de görüşüyor” iddiası gündeme düştü.

Hatta bunun üzerine köşe yazıları yazıldı, Mansur Yavaş’a bu tavrı yüzünden bozuk atanlar bile oldu.

Ben de üç gün önce Habertürk TV’deki Teke Tek programında bu iddiayı gündeme getirip, konuklarım Faruk Acar ve Gülfem Sanver’le bu iddiayı da konuştuk.

Programı izlediğini söyleyen Mansur Yavaş, programdan sonra bana bir mesaj yolladı ve çok ilginç.

Mansur Bey, AK Parti’den aday olmayı asla düşünmediğini söylüyor.

Ve önemli bir bilgi veriyor:

“Fatih Bey merhabalar. TV’de izlediğim kadarı ile AK Parti'den aday olabileceğimi ve AK Parti'ye yakınlaştığımı söylediniz.

Gerçek durum şudur.

Bazı AK Partililer, benim aday olmam konusunda istekli olup, yoklama yaptılar. Ben de uygun bir dille ‘Belki makam sahibi olurum ama itibarımı kaybederim’ diyerek teşekkür ettim. Bu konudaki mesaj ve benim yanıtım kayıtlıdır. Kısacası benim bir talebim olmamıştır”

Mansur Yavaş bu mesajı bilgilendirmek için yolladığını da başka bir mesajla iletti ve yayınlanmasını istemedi.

Ben ise yayınlamayı tercih ediyorum.

Kusura bakmasın.

Belli ki, resmi bir teklif değil ama bir nabız yoklaması ya da bazı AK Partililerin kendi kendine işgüzmesi.

Hangisi ise.

En azından Mansur Yavaş’ın her partinin kapısını çalan bir “Kubi” olmadığını anlamış olduk.