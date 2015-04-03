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Mansur Yavaş AİHM'e gidiyor

İç hukuk yolları tükenen Mansur Yavaş, sunduğu delillerin yeterince incelenmediğini söyledi

03 Nisan 2015 21:40

30 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, iç hukuk yolları tükenince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. 

Mansur Yavaş, seçimlerde "hile yapıldığı" iddiasıyla önce Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK), ardından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu. Yaptığı başvurulardan sonuç elde edemeyen Yavaş, "sunduğu delillerin yeterince incelenmediği" gerekçesiyle konuyu AİHM’e taşıdı. 

Yaptığı başvuruyla ilgili açıklama yapan Yavaş, "Ankaralı'ya yapılan haksızlığın peşini bırakmamak adına, sandığa yansıyan iradenin gerçeğe çıkması için AİHM'e başvurduk. Ankaralı'nın hak arama mücadelesini her platformda vermeye devam edecek, Ankaralı seçmenin güvenini boşa çıkarmayacağım" ifadelerini kullandı.

'YSK, 40 bin sayfa belgeyi 3 saatte değerlendirdi'

AİHM'den olumlu karar çıkacağına inandığını belirten Yavaş, verdikleri dilekçenin 20 sayfa uzunluğunda olduğunu belirtti. 

YSK’ya verdikleri belgelerin yaklaşık 40 bin sayfa olduğuna dikkat çeken Yavaş, bu belgelerin 3 saat içerisinde değerlendirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu kadar belgenin bu kadar kısa sürede okunup değerlendirilmesi imkansız. Teslim ettiğimiz belgelerin yeterince incelenmediği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduk. Oradan da ‘genel seçime bakarız ama yerel seçime bakamayız’ anlamına gelecek bir karar çıktı. İç hukuk yolları tükendiği için de hak mücadelemizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımaya karar verdik."

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