Mansur Yavaş, 600 milyon TL'lik 'Kara Kış Destek Paketi'ni açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 600 milyon TL'lik 'Kara Kış Destek Paketi'ni duyururken, "Başkent'te kimse yatağa aç girmeyecek, okumayan hiçbir çocuk kalmayacak. Çetin günleri birlikte aşacak, güneşli günlere birlikte ulaşacağız" dedi.

Twitter hesabından paylaştığı videoyla 'Kara Kış Destek Paketi'nin detaylarını paylaşan Yavaş, ihtiyaç sahibi ailelere toplamı 400 milyon lirayı bulacak doğalgaz yardımı yapılacağını belirtti. Aralık ayında 220 bin ailenin Başkent Kart'ına 500 liralık destek tutarının yatırılacağını söyleyen Yavaş, yıl başından itibaren 20 bin civarında da çocuğun servis ücretlerinin ödeneceğini söyledi.

Yavaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili ailem, bugüne kadar sizlerle birlikte 6 milyon tek yürek olduk. Hiç kimsenin 'Bu kentte benim kimsem yok mu' sorusunu cevapsız bırakmadık. Cumhuriyetimizin başkentini iyiliğin başkenti haline getirdik.

"Bir yandan kuraklık, bir yandan pandemi süreci, bir yandan da ekonomik koşullar nedeniyle hemşehrilerimizin çeşitli zorluklar yaşadığını biliyoruz. Bu sorunu aşmak için yeni bir sayfa açıyor, 'Kara Kış Destek Paketi'mizi açıklıyoruz.

"Yeni destek paketimizde bize başvuran ihtiyaç sahibi ailelerimize doğalgaz desteğinde bulunacağız. Bu desteğe, başvuru durumuna göre 400 milyon lira civarında bütçe ayırırken, aralık ayında 220 bin ailemizin Başkent Kart'ına 500 liralık ayrıca destek tutarını yatırılması için çalışmalarımıza başladık.

"Tüm bunların yanında yıl başından itibaren sosyal yardım alan her ailemizin Başken Kart'ıyla günlük birer ekmek ve aylık birer kilo et alabilmeleri için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yıl başından itibaren 20 bin civarında evladımızın da servis ücretlerini ödemeye başlayacağız.

"Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin, kimse aç ve açıkta kalmasın diye hazırladığımız Kara Kış Destek Paketimiz ile çetin ayları birlikte aşacağız, güneşli günlere hep birlikte ulaşacağız."