Mansur Yavaş: 567 bin 420 dönümlük alanı 12 bin ton buğday ve arpa tohumu ile buluşturuyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara genelinde 567 bin 420 dönümlük alanı 12 bin ton buğday ve arpa tohumu ile buluşturuyoruz” duyurusunu yaptı.

Yavaş, sosyal medya hesabından; “Üreticiye Tohum Desteği” programını içeren bir videoyu, “Türkiye'nin 2021 yılındaki en büyük tohum dağıtımı programına başladık” notuyla paylaştı.

Yavaş’ın paylaşımı şöyle:

“Türkiye'nin 2021 yılındaki en büyük tohum dağıtımı programına başladık. Ankara genelinde 567 bin 420 dönümlük alanı 12 bin ton buğday ve arpa tohumu ile buluşturuyoruz. Bizim desteklerimiz çiftçilerimizin emekleriyle buluştukça hem üreticimiz hem Ankara'mız kazanacak.”