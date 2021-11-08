Mansur Yavaş: 5 katrilyona yakın yolsuzluk iddiasını savcıya verdim

"Belediye başkanının görevleriyle ilgili olmayan bir soru soruluyor. Provokatif bir soru. Her şeyden önce olay, ben ayrıldıktan sonra oldu. Ben size olayın gerçeğini anlatayım. O müzeyi ilk yapan benim. 10 yıl oraya 2 tane belediye başkanı elini sürmemiş. Bize teklif edildiğinde gidip baktım. Orada yapılan bütün maketler yerlerde sürünüyordu. Hiçbir şekilde bakımı yapılmamıştı."

Bilirkişi raporu 'darp yok' dedi

"Dayak yediği iddia edilen kişinin bacağında şişlik var. Bazı basın organlarının “Ardahan'da satılan 150 liralık kitre bebeği alıp 10 bin liraya alıp oraya koydular” provokatif haberinden sonra oraya gitmesi, olay çıkarmaya gitmesi demektir.Kendisini oraya sokmak istememişler, itiş kakış olmuş. Bilirkişi raporu 'burada, darp yok' diyor. Tedavi gerektirir bir şey de yok diyor. Bacağında hafif bir şişlik var diyor."

"Namuslu, şerefli, haysiyetli insanlar savcılığa gider"

"Kitre bebekle ilgili bir iddianız varsa, her zaman söylüyorum, namuslu, şerefli, haysiyetli insanlar savcılığa gider. Oradan buradan dedikodu üretmez. Ben gidiyorum. Ben savcıya takır takır tespit ettiğim bütün yolsuzlukları veriyorum. Siz niye vermiyorsunuz?

Basından at haberi, nasıl olsa onu okuyan o gün okuyor, bir daha da cevap şansı görmüyor. Bıktık bu çamur atmalardan. İnşallah faaliyet raporunda bizimle ilgili gerek mecliste konuşulanlar, gerekse basında çıkan bütün iddiaları tek tek burada ekranda vereceğim."

Yavaş, konuşmasının devamında bugüne kadar ortaya çıkardığı yolsuzluklara bir tane soruşturma açılmamasına tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 5 katrilyona yakın yolsuzluk iddiasını götürdüm savcıya verdim"

"Bir tane mi soruşturma olmaz arkadaşlar? Bir tane mi soruşturma olmaz? Savcılığa niye gitmiyorsunuz? Aklansın, benim bir memurum eğer hata yapıyorsa ben de diyorum ki sizinle birlikte müdahil olacağım. Hesabını birlikte soracağım.

İyi de değerli meclis üyeleri, burada eski meclis grup başkanvekili varken, ‘Varsa belediyede bir tane haksızlık, yolsuzluk sonuna kadar gitmeyen namussuzdur’ diyordu, grup başkanı değişince ne değişti? Bugüne kadar 5 katrilyona yakın yolsuzluk iddiasını götürdüm savcıya verdim. Allah için bir tanesini, ‘Bu nedir, ne yapmışlar, bu Ankara halkının, yetimin hakkını hep beraber soralım, kim bu paraları çaldıysa onları gidip bunları geri alalım' dediniz mi? Denmedi." (ANKA)