Mansur Yavaş: 30 bin öğrencimize aylık 10 GB internet desteğimizi 3 ay daha uzattık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, uzaktan eğitimin devam etmesi nedeniyle 30 bin öğrenciye sağladıkları aylık 10 GB internet desteğini üç ay daha uzatma kararı aldıklarını duyurdu.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı almıştı.

Mansur Yavaş, öğrencilere müjdeyi Twitter'dan böyle verdi:

"Ailesi sosyal yardımlardan faydalanan yaklaşık 30 bin öğrencimize sağladığımız 3 ay boyunca aylık 10 GB internet desteğimizi, uzaktan eğitimin devam etmesi nedeniyle 3 ay daha uzatma kararı aldık. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına her zaman yanınızda olacağız."