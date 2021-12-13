Mansur Yavaş: 2022 yılı sonun kadar toplam 377 yeni otobüsümüz Ankara sokaklarında olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “8 yıllık hasreti sonlandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. 2022 yılı sonuna kadar toplam 377 yeni otobüsümüz Ankara sokaklarında olacak” dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye tarafından satın alınan ve hizmete giren 85 otobüs için düzenlenen bugünkü törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a teşekkür etti. Yavaş’ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda kendisinin ve parti genel başkanlarının konuşmalarının bir bölümü yer aldı.

Yavaş’ın, “8 yıllık hasreti sonlandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. 2022 yılı sonuna kadar toplam 377 yeni otobüsümüz Ankara sokaklarında olacak. Bugünkü sevincimize ortak olan Genel Başkanlarımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Sayın Meral Akşener’e, Sayın Gültekin Uysal’a teşekkür ediyorum” notuyla paylaştığı videoda şu konuşmalara yer verildi:

"İnsan odaklı, insan canını önemseyen doğru ulaşım projelerini sürdürmeye devam edeceğiz"

"Göreve başladığım günden bugüne kadar şeffaf belediyeciliğinin hem vicdani mutluluğunu hem de yararını yaşıyorum. 2013 yılından beri otobüs alınmadığı için karda, güneşte, yağmurda beklemek zorunda kalan tıka basa otobüslerde zorluk yaşayan vatandaşlarımızın dertlerini en aza indirmek adına derhal harekete geçtik. Öznemizi insan hayatını kolaylaştıran, hemşehrilerimizin refahını artıran ve sağlığını düşünen bir anlayış olarak belirlemeliydik. 2013 yılından günümüze kadar Ankara nüfusu yüzde 12 artarken, EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki faal araç sayısı yüzde 21 azaldı. 22 adet eski otobüsü 2022 yılı sonuna kadar elektrikli otobüse dönüştürme çalışmalarına devam ediyoruz. Ankara halkı şunu bilmeli, ne zaman dara düşerse ABB yanında, insan odaklı, insan canını önemseyen doğru ulaşım projelerini sürdürmeye devam edeceğiz."

"Size yürekten teşekkür ederiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Başkanımız gayet güzel ifade etti. ‘4 milyar lira borç ödedim’ dedi. ‘Hiç borç almadım’ dedi, demek ki borç almadan da otobüs alabiliyorsunuz. Demek ki borç almadan da ve borçları ödeyerek de bir kenti yönetebiliyorsunuz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyabiliyorsunuz. Bütün Ankaralıların önünde ifade edeyim: Size yürekten teşekkür ederiz.”

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, "Hem yolsuzlukların önüne geçildiği hem milletimizin, Ankaralıların yanında bulunulduğu hem yoksulun yanında bulunulduğu ve sosyal belediyecilik anlayışının somut bir biçimde hayata geçiren somut göstergesi sizlersiniz. İnandırıcılığı sağlayan yapılan işlerdir. Herkesin içerisinde samimiyetle söylüyorum biz sizden razıyız, inşallah Ankaralılar da Cenab-ı Hak da sizden razı olur." dedi.

Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal, "Otobüslerle beraber yaşlı, engelli, hamile, hasta onların daha rahat edebileceği bu yeni otobüslerin hayırlı olması temennisini paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.