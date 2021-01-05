Mansur Yavaş: 110 günlük suyumuz kaldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baraj doluluğumuz yüzde 20’ye düştü ve 110 günlük suyumuz kaldı" bilgisini verdi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ün Ankara'da su tüketimine ilişkin bir videosunu aktaran Mansur Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Baraj doluluğumuz %20'ye düştü ve 110 günlük suyumuz kaldı. Meclise taşıyacağımız Kademeli Su Faturası uygulaması kabul edilirse; Sosyal yardım alanlara 10 tona kadar ton başı su ücreti 1 TL, Yüksek tüketimi önlemek için 10 m³ üstü kullanıma kademeli fatura artışı olacak."

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ABB Başkanı Mansur Yavaş, su tüketimindeki israfın önüne geçilmesi amacıyla “Kademeli Su Faturası” konusunu meclis toplantısı gündemine taşıyacak. Uygulamanın hayata geçirilmesi durumunda sosyal yardım alan ailelere suyun metreküp birim fiyatı 1 TL’ye indirilecek. Tarifeye göre, 10 metreküp ve üzeri su kullanan aboneler 7,5 TL, 15 metreküp ve üzeri su tüketimi yapan aboneler ise 9 TL ödeyecek.