-Mansur: ''Tam üye olmayı hakediyoruz'' Birleşmiş Milletler (A.A) - 11.11.2011 - Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ''UNESCO'ya tam üye olarak kabul edilen Filistin'in, BM'de de tam üye olarak yerini almasını bekliyoruz, tam üye olmayı hakediyoruz ve bunun için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız'' dedi. Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin'in BM'ye yaptığı tam üyelik başvurusunu değerlendiren komisyonunun konuya ilişkin hazırladığı raporu bugün Konsey'e sunmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Açıklamasının başında Filistin'in eski lideri Yaser Arafat'ın ölümünün 7. yıldönümü olduğunu belirten Mansur, ''BM'den bu kapsamda Filistin halkına bir dayanışma mesajı vermelerini istiyoruz'' dedi. Filistin'in BM'ye yaptığı tam üyelik başvurusunu değerlendiren komisyonun raporunun tarafsız bir rapor olduğunu ifade eden Mansur, ''Bu durum Konsey üyelerinin tutumlarını yansıtıyor. Konsey'de bize destek veren ülkelere minnettarız. UNESCO'ya tam üye olarak kabul edilen Filistin'in BM'de de tam üye olarak yerini almasını bekliyoruz, tam üye olmayı hakediyoruz ve bunun için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız'' dedi. Bu kapsamda UNESCO'daki oylamada kendilerine destek veren Fransa, İspanya, Norveç, İzlanda gibi Avrupalı ülkelere de teşekkür eden Mansur, ABD'nin adını vermeden, ''Ancak BM Güvenlik Konseyi'nde bir güçlü üye, bizim tam üyeliğimizi açıkça veto edeceğini söyledi. Yani Konsey'in 14 üyesi bizi desteklese bile bu ülke bizi veto edecek, maalesef şu an için durum bu'' dedi. Mansur, ''Konsey'de bir oylama yapılmasını istersek ve bu oylamada bizim lehimize 8 oy çıkarsa da bundan utanacak değiliz, biz UNESCO'da, BM sistemi içinde artık devletiz, sadece Güvenlik Konseyi'nde şu an durum bu ve biz çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız'' dedi. Mansur, 193 üyeli BM Genel Kurulunda ise üçte ikinin üzerinde desteğe sahip olduklarını belirtti.