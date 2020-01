Mansimov: "Yeni gemi filomuzu Türkiye'de yaptıracağız"

Ali Kan / Bakü, 31 Ekim (DHA) - Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, yeni gemi filosunu Türkiye\'de yaptıracaklarını, bu amaçla yakın zamanda bir ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

DHA\'nın sorularını yanıtlayan Mansimov, yeni gemi filosunun Türkiye\'de yapılacağını belirterek, \"Yatırımlarımızda bir yavaşlama söz konusu değil; her geçen yıl daha da büyümeye devam ediyoruz\" dedi ve ekledi:

\"Gemi filomuzu yenilemeye başladık. Bizim ana işimiz gemiciliktir. Hiçbir zaman gemiciliğe yaptığımız yatırımların fazlasını diğer sektörlere yapmayız.

\"Bu bizim ana işimizdir. Ben gemiciyim. Sadece turizm sektöründe biraz yavaşlamamız var.

\"Ama, diğer sektörlerde tam gaz devam ediyoruz. Yeni gemiler sipariş ediyoruz.

\"Bu gemiler yakın zamanda Türkiye’de yapılacak; bu amaçla yakın zamanda da ihaleye çıkacağız.

\"Rusya’nın önde gelen şirketlerinden Yug Russi ile 10 yıllık bir kontrat imzaladık.

\"Bu şirket Rusya pazarının buğday sektöründe yüzde 60’lık bir bölümüne hakimdir.

\"Sadece buğday değil aynı zamanda ay çiçeği ve tarım anlamında bir çok üretimi var.

\"Bu kontratın ardından, en az 15 tane daha kuru yük gemisi sipariş ettik; proje bitme aşamasında.

\"Biz bu yükleri taşıyacağız. Biz şu anda ana işimiz olan gemiciliğe kilitlendik.

\"Şu anda gemi fiyatları piyasa değerinin altındadır. Bu şu an için geçiçi bir durumdur.

\"Biz bunu avantaja çevireceğiz ve filomuzu gençleştireceğiz. Toplamda 3.5 milyar doların üzerinde yatırımlarımız var.\"

Sözlerini, \"Biz ana işimizle bağlı olan her sektörü değerlendiriyor ve büyümeyi hedefliyoruz\" diye sürdüren Masimov, \"Şu anda uluslararası iki dünya devi şirketle görüşüyoruz. Petrol taşımacılığının yanında, artık gaz taşımacılığında da büyümeyi hedefliyoruz. Bu dev şirketlerden birisi Amerika’da, diğeri ise Avrupa ülkesidir. Onlarla anlaşmayı da bu senenin sonuna kadar bitireceğiz. İhalede sona kalan iki şirketten biriyiz. Bu sene sonu davet edilmeyi bekliyoruz\" diye ekledi.

Masimov, \"Son beş yılda ekonomik olarak sizi zorlayan ne oldu?\" sorusunu da, \"Tüm dünyadaki şirketler gibi, global kriz, Afrika devletlerindeki karışıklık, denizcilik piyasalarını da etkiledi. Ancak, biz bu krizi Karedeniz ve Baltık denizindeki taşımacılıklarla minimum seviyede etkilenerek atlattık\" diye yanıtladı ve şu konuların altını çizdi:

\"Palmarina\'nın bizim Türkiye’ye yaptığımız en iyi yatırımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Sadece şirket için değil; aynı zamanda Türkiye halkı içinde iyi bir mekan, iyi bir marka olduğunu düşünüyorum.

\"İşletmesine gelince; şu an çalıştıranları başarısız olarak buluyorum. Çünkü, bunlar rahat para kazanıp iş yapmaya alışan insanlar.

\"Hayatta hiçbir şeyi kendi emeklerini sarf ederek kazanmamış insanlar. Emeğin değerini anlamadıkları için işletme mentalitelerinin sıfır olduğunu düşünüyorum.

\"Azerbaycan bayrağını oradan kaldırdılar. Bu çok üzücü bir olaydır. Bir mekanı Azeriler çalıştırıyor ve oradan Azerbaycan bayrağını kaldırıyorlar.

\"Bunu bana bilgi olarak veren insanlar da Türkiyeli kardeşlerim. Ben de olaya hemen müdahale ettim ve bayrağımızı tekrardan oraya astırdık.

\"Marinanın işletmesini de hukuk yoluyla tekrardan alacağız. Palmali’nin eski yöneticilerinin yanlış yaptıkları bir anlaşmadır.\"

Mansimov, anavatanı olan Azerbaycan’a yatırım yaparken hiçbir zaman kar gütmediğini belirterek, \"Ben Azerbaycan’ın Lideri Haydar Aliyev’in askeriyim. Beni Rusya’ya asker olarak gönderen, Haydar Aliyev’dir. Şu anki iş dünyamdaki başarıların bir çoğunu ona borçluyum\" dedi ve ekledi:

\"Bugün Azerbaycan dünya arenasında bu kadar söz sahibi ise önce Haydar Aliyev, Ardından şimdiki Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız İlham Aliyev sayesindedir.

\"Azerbaycan’da yatırım olarak Palmalife Otel, Pal Süt gibi yatırımlarımız var; buralarda binlerce kişi ekmek yiyor.

\"Azerbaycan’da son iki yılda gerçekleşen devalüasyonlarda ben bizim ürünlerimizin hiç birine zam yaptırmadım.

\"Ve her ay İstanbul merkezden Bakü’deki fabrikaya bir milyon dolara yakın cebimden para gönderiyorum.

\"Fabrika zarar etse de, orada çalışanlar ve ailelerinin duaları bizlere yeter. Ben bir işadamı olarak her zaman milli, manevi değerleri daha üstün tutarım.

\"Orası benim memleketim; oranın insanına ne kadar faydam dokunursa ben o kadar mutlu olurum.

\"Geçenlerde halkımızla olan muhabbetimizi kıskanan insanlar oldu; ama halk anında onlara gereken cevabı verdi.

\"Nedir efendim, Biz Palmali şirketi Azerbaycan’da işcilerin maaşlarını gecikritiyormuşuz gibi haberler cıktı. Bunları araştırdık; orada toplanıp eylem yapanların hiç birisi bizim çalışanımız değil.

\"Hepsi dışarıdan kurgulanmış bir oyun cıktı. Bu tür şeyler bizim halkımızla aramıza giremez.\" (Fotoğraflı)