Manş denizinde 4 tonluk hazine

Manş Denizi'nin derinliklerinde keşfedilen batık gemide milyar dolar değerinde 4 ton altın olduğu sanılıyor.



Amerikalı sualtı araştırma firması ‘Odyssey Marine Exploration' tarafından Manş Denizi'nin 330 feet derinliklerinde, Kanal Adaları yakınlarında keşfedilen batığın, İngiliz Amirali Lord Nelson’ın zaferine öncülük eden ve 1744 yılında bir fırtına sırasında 1000’den fazla denizciyle birlikte batan efsanevi İngiliz savaş gemisi HMS Victory olduğu belirtildi.



125 milyon sterlin ediyor



Batık geminin keşif anını görüntüleyen JMW Prodüksiyon yapımcısı Jason William, “Dönemin raporlarında batık geminin Lizbon'dan yüklediği 400 bin sterlin değerindeki 4 ton altını Cebelitarık'a götürdüğünü yer alıyor. Bugunkü külçe altın değeriyle 125 milyon sterlin ediyor. Fakat bu sadece ham ağırlık. Yani milyarlarca dolar değerinde” dedi.



ABD firmasına hazineyi bulması için İngiliz Savunma Bakanlığı’nın izin verdiği ve bu doğrultuda araştırmalarını yürüttüğü belirtildi. İngiliz Hükümeti, batık gemiden çıkarılacak altınların yasal sahibinin kendileri olduğunu açıkladı.



İngilizlerin ünlü Amirali Horatio Nelson'ın 1798 yılında Fransızlar'a karşı kazandığı Aboukir (Ebu Hur) Deniz Zaferi, İngiltere tarihinin dönüm noktalarından birisi olurken ve bu zaferden sonra Osmanlı Padişahı gösterdiği yararlılık sebebiyle İngiliz Amirali Nelson'ı bir Osmanlı Nişanı ve sorgucu ile ödüllendirmişti. İngiliz Amiral de bu nişan ve sorgucu yıllar boyu hiç çıkarmadan taşımıştı. Londra'daki Trafalgar Meydanı'na da adını veren İngilizler'in büyük Amirali Nelson'un Napolyon'u tarihten sildiği zaferde aldığı yaralardan dolayı sancak gemisinde son nefesini verirken üniformasındaki 3 nişandan birisi de yine bu ay-yıldızlı Osmanlı Nişanı idi.

