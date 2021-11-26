Manş Denizi'ndeki felaketin ardından Johnson'dan Macron'a çözüm önerileri: Fransa, sığınmacıları geri almalı

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27 sığınmacının Manş Denizi’de hayatını kaybettiği felaketin ardından Britanya Başbakanı Boris Johnson, Fransa’yı Manş Denizi’ni geçerek Britanya’ya ulaşan sığınmacıları geri almaya çağırdı.

BBC’de yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazarak, bu hafta yaşanan kazananın bir daha yaşanmaması için beş adım sundu. Bu adımlar şöyle:

Fransız sahillerinden teknelerin çıkmasını engellemek için ortak devriye

Sensör ve radar gibi gelişmiş teknolojilerin kullanımı

Havada takip, birbirimizin bölgesel sularında karşılıklı deniz devriyesi

Ortak istihbarat birimi

Fransa’yla karşılıklı döndürme anlaşması konusunda hızla çalışmak ve Britanya-Fransa geri döndürme anlaşmasının sağlanması.

Johnson, Fransa’nın Manş Denizi’ni geçen sığınmacıları geri almasının, bölgedeki sığınmacı krizine hızla ve olumlu bir etkisi olacağını söyledi.

Ne olmuştu?

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan, sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu en az 27 kişinin hayatını kaybetmişti.