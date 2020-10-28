Manş Denizi'nde sığınmacı teknesi alabora oldu: İkisi çocuk dört ölü

T24 Dış Haberler

Fransız yetkililer, Manş Denizi'ni aşarak Britanya'ya ulaşmaya çalışan 4 sığınmacının tekneleri alabora olunca hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir sığınmacı tekne batarken boğularak hayatını kaybederken, üç kişi de kurtarıldıktan kısa süre sonra hipotermi ve kardiyak arrest gibi nedenlerden hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden ikisinin çocuk olduğu belirtildi.

Alabora olan tekneden toplamda kişinin 18 kurtarıldığı ifade edildi. Teknedeki bir kişinin hâlâ bulunamadığı belirtildi.

Bulunamayan sığınmacının çocuk olduğuna inanılıyor.