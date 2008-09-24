Manninger: “Juventus güvenli ellerde”



Juventus'un kalecisi Alex Manninger, Buffon'un arkasında ikinci kaleci olmayı sevdiğini ve İtalyan kalecinin yokluğunda iyi bir performans göstereceğini söyledi.





Buffon kalçasındaki kasından kaynaklanan sakatlık yüzünden bir süre sahalardan uzak kalacak. Manninger ise bu şansı iyi değerlendirebilceğini düşünüyor. La Repubblica'ya konuşan Manninger, “Buffon'un yerinde oynamak çok güzel bir duygu” dedi ve “Taraftarlar ya da bir başkasının kaygılanmasına gerek yok. Juventus'un kalesi benimle birlikte emin ellerde. Peter Schmeichel, Edwin Van Der Sar ve Buffon'dan çok şey öğrendim. Artık her takım iki iyi kaleciye ihtiyaç duyuyor” diye ekledi.



Juventus bu akşam Catania'yı konuk edecek ve kaleyi bu maçta Manninger koruyacak. Juventus'da, Buffon dışında önemli iki diğer eksik ise David Trezeguet ve Mauro Camoranesi olacak. Alessansdro Del Piero'nun oynaması için bir sakınca olmazken, kendisinin dinlendirilmesi bekleniyor.



