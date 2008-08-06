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Manninger Juve'de

Serie A takımlarından Juventus, Udinese'nin Avusturyalı file bekçisi Alex Manninger'i renklerine bağladı...

06 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Torino kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, Juventus'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ''Daha küçük kulüplerde tecrübe edindim. Arsenal'den sonra bir büyük kulüpte daha oynamak istedim'' dedi.

Manninger, 1994 yılında başladığı futbol kariyerine Arsenal, Fiorentina, Espanyol, Torino ve Salzburg'un da aralarında bulunduğu 13 kulüp sığdırdı.

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Juventus daha önce, Liverpool'dan Sissoko, Aston Villa'dan Mellberg, Palermo'dan Amauri ve Sevilla'dan Poulsen gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

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