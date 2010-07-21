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MANKENLER KRALİÇESİNİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ BODRUM (A.A)

21 Temmuz 2010 14:34

-MANKENLER KRALİÇESİNİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ BODRUM (A.A) - 21.07.2010 - Miss Model Of Turkey Yarışması'nda, 2003 yılında Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.  Yalıkavak Beldesinde kaldığı tatil köyündeki odasının üçüncü katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen Baş, ağır yaralandı.  Ambulansla Bodrum Alman Hastanesine kaldırılan Baş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslı Baş'ın cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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