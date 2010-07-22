-MANKENLER KRALİÇESİ'NİN CESEDİNE OTOPSİ İZMİR (A.A) - 22.07.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaldığı otelin üçüncü katından düşen ve kaldırıldığı hastanede ölen 2003 yılı mankenler kraliçesi Aslı Baş'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Antalya'ya gönderildi. İzmir Adli Tıp Kurumunda cesedine otopsi yapılan Aslı Baş'ın, düşme sonucu kafatasında kırıkların ve vücudunun bazı bölgelerinde ezilmelerin bulunduğu tespit edildi. Cenazeyi almak için Antalya'dan gelen Aslı Baş'ın ailesi ve yakınlarının İzmir Adli Tıp Kurumu önünde beklerken son derece üzgün oldukları görüldü. Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş (62), gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının hayatı seven bir insan olduğunu, çevresindeki herkesin de kızını sevdiğini söyledi. Kızının çok sevecen, insanı ve doğayı seven bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Baş, şöyle konuştu: ''Kızım 70-80 yaşındaki insanların yaşadığından fazlasını yaşadı. Dünya insanıydı, Allah bizden çok seviyormuş, aldı. Ben mütevazı bir aile babasıyım. Kızım da beni mahcup edecek ve yüzümü kara çıkaracak hiçbir şey yapmadı bugüne kadar. Beni zor durumu düşürecek hiçbir hareketi olmadı, olamazdı. Ben kızımı sosyal yetiştirdim, hatam bu. Ben çocuklarıma dünyayı dolaştırdım ve sosyal yetiştirdim. Aslı da bunu değerlendirdi, sosyal hayatı çok zengindi. Kızıma Türkiye sahip çıksaydı dünya güzeli değil, daha da fazlasını olurdu. Kızım mankendi, sanatçıydı. Firmaların malını en iyi piyasaya tanıtan, onların pazarını güçlendiren bir sanatçıydı.'' İzmir Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlandıktan sonra yakınları tarafından alınan Aslı Baş'ın cesedi, toprağa verilmek üzere Antalya'ya götürüldü.