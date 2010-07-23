-MANKENLER KRALİÇESİ TOPRAĞA VERİLDİ ANTALYA (A.A) - 23.07.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki gün, kaldığı otelin üçüncü katından düşen ve kaldırıldığı hastanede ölen 2003 yılı mankenler kraliçesi Aslı Baş'ın cenazesi Antalya'da toprağa verildi. ''Miss Model of Turkey Yarışması''nda, 2003 yılı mankenler kraliçesi seçilen ve önceki gün yaşamını yitiren 32 yaşındaki Aslı Baş'ın cenazesi, Muratpaşa Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, genç kadının babası Mehmet Yavuz Baş, annesi Neslihan Baş, yakınları ve bağlı olduğu Antalya'daki Esline Mankenlik Ajansı'nın sahibi Esra Keskinol ile manken arkadaşları katıldı. Cenaze törenine katılan ve aileye baş sağlığı dileyen genç mankeninin kraliçe seçildiği yarışmanın organizatörü Çevik Süha Alpaylı, gazetecilerin soruları üzerine, Aslı Baş'ın hayat dolu bir insan olduğu, ölümüne inanamadıklarını söyledi. Baş'ın düşmesiyle ilgili intihar iddialarına kesinlikle inanmadığını anlatan Alpaylı, ''Bir gün birinin arayarak Aslı'nın ölümünün şaka olduğunu söylemesini istiyorum. Aslı, insanlarla iyi ilişkileri olan hayat dolu bir gençti. Hayatı terk edecek bir insan değildi'' diye konuştu. Esline Mankenlik Ajansı'na bağlı manken Stella Akınoğlu da yakın arkadaşı Aslı Baş'ın ölümünün üzüntüsünü yaşadığını anlattı. Sorular üzerine Baş'ın intihar etmesine neden olacak bildiği sorununun bulunmadığını, olayın kaza sonucu meydana gelmiş olabileceğini kaydeden Akıncıoğlu, birlikte çeşitli defilelerle görev aldığı arkadaşının aile yaşantısı ve dostlarıyla olan ilişkileriyle örnek mankenler arasında yer aldığını söyledi. Aslı Baş'ın tabutuna duvak bağlayan Esline Mankenlik Ajansı Sahibi Esra Keskinol da anne Neslihan ile baba Mehmet Yavuz'u teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazında anne Neslihan Baş, yakınları ve Esra Keskinol'un da yer aldığı kadınlar arka sırada saf tuttu. Aslı Baş'ın bazı yakınlarının çıkan haberlerden dolayı gazetecilere tepki gösterdikleri görüldü. Antalya'da bulunan sanatçı Tarık Mengüç de Muratpaşa Camisi'ne gelerek, aileye baş sağlığı diledi. Mengüç, ölen mankeni tanımadığını ancak sanatçıların duyarlı olması gerektiğini düşünerek cenazeye katıldığını söyledi. Tabutunun üzerine karanfiller bırakılan Aslı Baş'ın cenazesi, Uncalı Kent Mezarlığında toprağa verildi.