Mankeni çöp tenekesine atıp yaktılar

T24 - ABD'nin en gözde mankenlerinden Paula Sladewski korkunç bir cinayete kurban gitti. Genç kadın bir çöp tenekesine atılıp yakıldı. Cinayetin nedeni ise henüz bilinmiyor.



ABD’nin Miami kentinde yaşanan korkunç cinayetin kurbanının bir Playboy mankeni olduğu ortaya çıktı. Korkunç cinayet ülkenin en çok konuşulan olayı oldu.



Polis, Sladewski’nin Pazar sabahı erkek arkadaşıyla yaptığı bir kavganın ardından ortadan kaybolduğunu açıkladı. Talihsiz güzel, daha sonra yanmakta olan bir çöp tenekesinde bulundu.



Tatile geldiği Miami'de öldü





Los Angeles’ta yaşayan Sladewski yılbaşını kutlamak için erkek arkadaşı Kevin Klym ile Miami’ye gelerek lüks bir otele yerleşti.



Sladewski ve erkek arkadaşı yılbaşı arifesinde Lagy Gaga konserine gittikten sonra geceyi kulüp ve barlarda eğlenerek geçirdi. Çift Pazar sabahı Miami’deki “Club Space” kulübünde herkesin gözleri önünde kavga etti.



Kevin Klym polise verdiği ifadede kulüpten çıkmak istedikleri zaman Sladewski’nin çok sarhoş olduğunu ve ona karşı geldiğini, çıkan tartışmanın ardından korumaların onu kulüpten attığını söyledi.



Kimliği DNA ile tespit edildi





Otele dönen Klym, aradan saatler geçmesine rağmen kız arkadaşının dönmemesi üzerine polise haber verdi. En son saat yedi civarında kulüpte görüldüğü tespit edildi. Polis yanmakta olan bir çöp tenekesinin içinden korkunç şekilde yanmış bir insan cesedine rastladı. Dişten alınan DNA örnekleri cesedin güzel manken Paula Sladewski'ye ait olduğunu gösterdi.



Sladewski’nin babası kızının Klym ile sürekli tartıştığını belirtti ve genç adamı suçladı. Polis korkunç cinayetle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



Dünyanın en büyük sinema portalı imdb.com’a göre, Playboy mankeni 2003 yılında 'Playboy: The ultimate Playmate search' adlı filmde rol aldı.