-MANKEN SILVSTEDT GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANDI İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Dünya lansmanı Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapılan yeni Volvo S60, Türkiye'de de satılmaya başladı. İstanbul Park Pisti'nde Volvo S60'ın tanıtımı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Torben Eckardt, yeni Volvo S60'ın yıl sonuna kadar 300 adet satış rakamına ulaşmasına hedeflediklerini belirterek, ''Bu otomobili, sürücüleri hem fiziksel hem de duygusal olarak etkilemek için tasarladık. Otomatik frenli çarpışma uyarısı ve yaya algılama sistemi gibi güvenlik teknolojileriyle segmentinde bir çok ilke imza atıyor'' dedi. Otomobilin Türkiye'ye 203 ile 304 HP arasında değişen üç motor seçeneğiyle geldiğini de sözlerine ekleyen Eckardt, ''Yeni S60, 89 bin 607 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak'' dedi. Basın toplantısının ardından İsveçli manken ve 1993 İsveç güzeli Victoria Silvstedt, 1995 ve 2003 Türkiye Ralli Şampiyonu Volkan Işık eşliğinde S60'ı yaklaşık 100 metre gözü kapalı kullanarak, yaya algılama sistemini test etti. Ardından ikili, otomobili pistte kullanarak, test ettiler.