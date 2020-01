Manken Ece Gürsel antrenör oldu

Ünlü manken ve eski basketbolcu Ece Gürsel, özel bir kolejin genç kadın basketbol takımında idari sorumlu olarak görev yapmaya başladı.

Ünlü manken Ece Gürsel, Açı Okulları kadın basketbol takımında idari sorumlu olarak görev yapıyordu. Eski basketbolcu olan Gürsel, antrenörlük eğitimi sonrası "yardımcı antrenör" olarak görevine devam edecek.

CNN Türk'te yer alan habere göre hayatında yeni bir sayfa açtığını belirten Ece Gürsel, kendisini yetiştiren tüm antrenörlerine teşekkür etmeyi de unutmadı. Ünlü mankenin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Dün Ordu 'Açı Koleji'nde düzenlenen basın toplantısında, açtığım yepyeni bir sayfayı değerli basın mensuplarıyla paylaştık.



Şimdilik 'idari sorumlu' olarak antrenmanlara başlayacağım, antrenörlük kurslarından sonra da, ilk başta 'yard.antrenör' kimliğimle, sonrasında ise daha üst seviyelerde, yani bambaşka bir kulvarda, uzun yıllarımı verdiğim basketbolsahasında, 'Açı Koleji' kız basketbol takımından sorumlu olarak göreceksiniz beni.

"Antrenörlerime teşekkürü borç bilirim"

Dün, beni yetiştiren tüm antrenörlerimin kulaklarını, minnetle çınlattım. Onların disiplini ve hırsları, hatta yaptırdıkları ağır idmanlar, şu anki fiziğimin temelini atıp, beni başarılı bir model, şarkıcı, tiyatrocu ve daha fazlasını da yaptı aslında...

Antalya Koleji, Akdeniz Koleji ve Akdeniz Üniversitesinde beni yetiştiren tüm antrenörlerime teşekkürü bir borç bilirim. Şimdi yetiştirme sırası bende...



Nasıl her yere yetişecek diye merak edenlere; ben her türlü yetişirim, her yere... Gücüm yalnızca Allah'tan..."