-MANKEN CİNAYETİNE 18 YIL HAPİS İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - Bazı televizyon dizilerinde rol alan ve mankenlik yaptığı bildirilen üniversite öğrencisi Tolga Taş'ı Bağcılar'da bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Tolga Taş ile şüpheli Özcan Ukşal'ın yaklaşık 7-8 yıldan beri aynı mahallede oturmaları nedeniyle tanıştıkları, arkadaş oldukları kaydedildi. Taş'ın olaydan 7-8 ay önce kendisine ait dizüstü bilgisayarı şüphelinin tanıdığı ''Serdar'' isimli kişiye 300 lira karşılığında sattığı ve parasını bir hafta sonra almak üzere anlaştığı belirtilen iddianamede, satıştan 2-3 gün sonra ''Serdar''ın kalp krizi geçirerek öldüğü ifade edildi. İddianamede, şüpheli Özcan Ukşal'ın maktul Taş ile ''Serdar'' isimli kişi arasında yapılan bilgisayar alışverişine kefil olduğu, Ukşal'ın bilgisayarın bedeli olan parayı ödeyeceğini taahhüt ettiği, maktulün şüpheliden zaman zaman kefil olduğu parayı istediği, ancak şüphelinin parayı ödeyemediği anlatıldı. Olayın meydana geldiği 16 Şubat 2011 tarihinde Özcan Ukşal ve Tolga Taş'ın bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazıştıkları, Taş'ın hakaret ettiği ve tehditlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, Taş'ın Ukşal'a ''Dışarıya çık geliyorum kapıya'' diye yazdığı ifade edildi. İddianamede, bu yazışma sonrasında Özcan Ukşal'ın evinin bulunduğu Esenler Oruç Reis Mahallesi 578. Sokak'a gelen Taş'ın Ukşal tarafından bıçaklandığı, taksiyle özel bir tıp merkezine giden Taş'ın hayatını kaybettiği anlatıldı. Şüpheli Özcan Uşkal'ın tahrik altında Tolga Taş'ı öldürdüğünün belirlendiği ifade edilen iddianamede, Uşkal'ın ''tahrik altında kasten öldürmek'' suçundan 12 ile 18 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Uşkal'ın yargılanmasına, önümüzdeki günlerde Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.