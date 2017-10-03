Manken Aslı Baş davasına devam edildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - BODRUM\'da, 7 yıl önce turizmci Ahmet Bayer\'in villasının terasından düşüp yaşamını yitiren manken Aslı Baş\'ın ölümü ile ilgili olarak Muğla 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya devam edildi. Duruşma öncesi konuşan Ahmet Bayer, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Aslı Baş\'ın ailesinin avukatı Fatih Zorba hakkında adil yargılamayı etkilemeye çalışmaktan iddianame hazırlandığını ileri sürdü. Avukat Zorba ise Bayer\'in daha önce de dile getirdiği bu iddialarla ilgili, \"Böyle bir şey yok. Bunlar Bayer\'in uydurması\" diye konuştu.

2003 yılında \'Miss Model Of The World\' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan 32 yaşındaki Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan turizmci Ahmet Bayer\'in Bodrum Yalıkavak\'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6.5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmanın ardından Muğla Cumhuriyet Savcılığı, turizmci 62 yaşındaki Ahmet Bayer ve oğulları 32 yaşındaki Hakan ile 30 yaşındaki Volkan Bayer hakkında \'kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, yanlarında çalışan 41 yaşındaki Murat Umirov hakkında ise \'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak\' suçundan 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

Davanın bugün Muğla 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar Ahmet Bayer; oğulları Ahmet ve Hakan Bayer, Murat Umirov ve tarafların avukatları katıldı. Aslı Baş\'ın ailesinden ise duruşmaya gelen olmadı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Ocak 2018 tarihine erteledi.

Duruşma öncesi açıklamalarda bulunan Ahmet Bayer, FETÖ/PDY\'den aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan işadamı İhsan Kalkavan\'ın, 2012 yılında bu davada, o dönem tutuklu olan oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer\'in tahliyesine yardımcı olduğu yönündeki iddialara da değindi. Bu iddiaların gerçek olmadığını öne sürdü. Bayer, \"Çocuklarımı tutuklamaya sevk eden ve daha sonra da hayal ürünü bir iddianame hazırlayan savcı Bülent Baki 1.5 yıldır FETÖ üyeliği iddiasıyla hapis yatıyor\" dedi.

Yaşamını yitiren Aslı Baş\'ın ailesinin avukatı Fatih Zorba hakkındaki iddialarını da yineleyen Bayer, \"Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Fatih Zorba için iddianame hazırladı. Sebebi de adil yargılamayı etkilemeye çalışmak. Bu kadar yalan haberi basına saptırarak yaptırmak, ortada bir kasıt olduğunu gösteriyor. Adli Tıp Kurumu\'ndan bilirkişi raporunun gelişi 2 yıl oldu. Olayı uzatmak için çarptırmalar yapılıyor\" diye konuştu.

Avukat Zorba ise, Bayer\'in daha önce de yaptığı açıklamalarındaki bu iddialarla ilgili \"Böyle bir şey yok. Bunlar Bayer\'in uydurması\" dedi.



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