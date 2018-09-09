Manisaspor'un yüzü gülmüyor

MANİSA, (DHA) -

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sezona iddialı başlayan Manisaspor, Sarıyer\'in ardından Hacettepe\'ye de 2-1 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşadı.

İki maçını da puansız kapatan siyah-beyazlılar aldığı eksi 6 puan silme cezasıyla beraber son sıraya demir attı. Transfer yasağını kaldıramadığı için genç bir ekiple mücadele eden siyah-beyazlılar geçen sezon TFF 1\'inci Lig\'den bu yana kazanamama serisini 16 maça çıkardı. Manisaspor, gelecek hafta Ege derbisinde Utaş Uşakspor\'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.