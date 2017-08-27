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Spor

Manisaspor'un yüzü güldü

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de ilk iki haftada puan alamayan Manisaspor, Gaziantepspor'u deplasmanda 4-1 yenerek hem siftah yaptı hem de moral buldu

27 Ağustos 2017 14:50

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de ilk iki haftada puan alamayan Manisaspor, Gaziantepspor\'u deplasmanda 4-1 yenerek hem siftah yaptı hem de moral buldu. Siyah beyazlı ekip Dimov ve Mustafa Sevgi\'nin 2\'şer golüyle sonuca giderken, futbolcuların 4-0\'dan sonra rakibe fazla yüklenmemeleri Teknik Direktör Sait Karafırtınalar\'ı kızdırdı.
Genç bir kadroyla lige başlayan Gaziantepspor\'da futbolcuların maçın başında 1 dakika topa müdahale etmeden hareketsiz kalma eylemi yapmasının kendilerini psikolojik olarak etkilediğini belirten Karafırtınalar, \"Konsantrasyonumuz 90 dakika sürmeliydi\" dedi.
Son dakikada gelen gol için çok üzgün olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, \"Müsabakayı gol yemeden tamamlamalıydık\" ifadesini kullandı.
Her şeye karşın kazanılan 3 puanın çok önemli olduğunun altını çizen Sait Karafırtınalar şu değerlendirmkeyi yaptı:
\"Aslında ilk iki maçımızda da kötü oynamamıştık ama puan alamamıştık. Bu yüzden Gaziantep\'e biraz stresli geldik. Geçen hafta iyi mücadele etmiş, kazanmış ve moralli bir rakiple karşılaşacağımızı biliyorduk. Erken gelen gol, işimizi kolaylaştırdı. Oyuncularımı kutlarım. Milli maç için lige verilen aradan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum.\" 

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