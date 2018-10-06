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Spor

Manisaspor'un rakibi Amed Sportif

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde geçen hafta Sakaryaspor'a 4-3 yenilerek 5'inci maçından da puansız ayrılarak ligin sonunda bulunan Manisaspor, yarın orta sıralarda yer alan Amed Sportif'e konuk olacak

06 Ekim 2018 14:44

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde geçen hafta Sakaryaspor\'a 4-3 yenilerek 5\'inci maçından da puansız ayrılarak ligin sonunda bulunan Manisaspor, yarın orta sıralarda yer alan Amed Sportif\'e konuk olacak.
Seyrantepe Spor Kompleksi\'nde saat 14.30\'da başlayacak müsabakada Süleyman Soyutürk görev alacak. Manisaspor\'da kırmızı kart cezalısı Okan Uğurlu ile omzundan sakatlığı bulunan Uğur Pamuk forma giyemeyecek. Teknik Direktör Kazım Akgün, Amed Sportif deplasmanından puan ya da puanlarla döneceklerine inandığını söyledi. 

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