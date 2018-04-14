Manisaspor'un konuğu BB Erzurumspor

MANİSA, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor, yarın evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda saat 15.30\'da başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Son 10 maçta 9 mağlubiyet, 1 beraberlik alan ev sahibi ekip teknik sorumlu Ünal Taşçı önderliğinde altyapıdan yetişen gençleriyle 43 puanlı Erzurumspor karşısında sürpriz bir skora imza atmaya çalışacak. Sezonun ilk yarısında Erzurum\'da oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Yarın saat 15:30\'da başlayacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: 1965 Kapalı Alt Tribün 5, Tarık Almış VIP Tribün 10, Misafir Tribün 12 TL\'den