Manisaspor'un başına Bülent Uygun geliyor

T24 - Turkcell Süper Lig'in sıkıntılı ekiplerinden Manisaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal'la yolların ayrıldığı, Bülent Uygun'un ise takımın başına getirileceği açıklandı.





Turkcell Süper Lig'de arka arkaya alınan başarısız sonuçlar yüzünden Manisaspor'da yönetim teknik direktör Mesut Bakkal'ı görevinden aldı, Bülent Uygun'a da teklif götürdü.



İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda alınan 1-0'lık Eskişehirspor yenilgisinin ardından Manisaspor Yönetim Kurulunun olağanüstü toplandığı ve karşılıklı görüşülerek Mesut Bakkal'ın görevine son verildiği öğrenildi. Ligin 11'inci haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yendikten sonra maç kazanamadıklarını hatırlatan yöneticilerin, kan değişikliğinin artık kaçınılmaz olduğu için böyle bir karar aldığı belirtildi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkmalarına rağmen ligde istenen düzeye gelememenin sıkıntısını yaşayan yönetimin, kararı Manisa dışında bulunan Mesut Bakkal'a kısa sürede ulaştırdığı da belirtildi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda haftayı bay geçen Manisaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal'ın yarın oynanacak Ankaragücü - Galatasaray kupa maçını izlemek üzere başkentte bulunduğu belirtildi.





Bülent Uygun'dan meslektaş duyarlılığı



Bu arada teknik adam arayışına başlayan Manisaspor yönetiminin ilk yarıda Sivasspor'u çalıştıran ve halen boşta olan Bülent Uygun'la anlaşma zemini aradığı öğrenildi.



Telefonla ulaştığımız Bülent Uygun ise şuan Bursa'da olduğunu belirterek, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak olan ve grubun finali niteliğindeki Bursaspor - Sivasspor maçını izleyeceğini söyledi. Uygun, Manisaspor'daki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine ise, ''Manisaspor yönetimi beni telefonla aradı. Oyuncuların, taraftarların ve Manisa halkının beni istediğini söylediler. Şahsıma gösterilen alaka beni çok mutlu etti. Ancak görüştüğümüz yöneticilere, 'takımın başında saygı duyduğum ve çok da sevdiğim bir meslektaşım varken, benim size olur ya da olmaz demem doğru değil.' dedi. Onlar da bundan çok hoşnut oldular. Mesut Bakkal hocamla yollarını resmen ayırırlarsa oturur konuşuruz. Bana ilgi duyan ve isteyen bir camiaya layık olmak için çalışırım.'' cevabını verdi.



Uygun'un, 'Mesut Bakkal'la sözleşmeniz varken, benimle görüşmeniz doğru olmaz' şeklinde görüş bildirmesinin Manisaspor yönetiminde hayranlıkla karşılandığı ve ''İşte meslektaşına saygı gösterme böyle olur. Türk futboluna böyle teknik adamlar lazım. Camiada birbirinin ayağının altındaki halıyı çekenlere inat güzel bir örnek var. Manisaspor'u böyle bir teknik adama da güvenerek teslem ederiz.'' görüşünün hakim olduğu öğrenildi.





