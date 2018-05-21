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Spor

Manisasporlu Alper'e Süper Lig'den teklif var

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig'e ağır borç yükü, transfer yasağı ve dağılmış bir kadroyla düşen Manisaspor'da kongre tarihi 3-10 Haziran olarak belirlenirken kadrodan kopmalar da sürüyor

21 Mayıs 2018 14:53

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'e ağır borç yükü, transfer yasağı ve dağılmış bir kadroyla düşen Manisaspor\'da kongre tarihi 3-10 Haziran olarak belirlenirken kadrodan kopmalar da sürüyor. Geçtiğimiz günlerde genç oyunculardan Mehmet Enes ve Asım\'ın sözleşmelerini feshettiği Manisaspor\'da alacakları için Futbol Federasyonu\'na başvurduktan sonra serbest kalmak üzere olan Alper Önal\'a Süper Lig\'in yeni takımı Ankaragücü\'nün talip olduğu öğrenildi. Ligde bu sezon 18 maçta forma giyen 22 yaşındaki forvet, 9 Haziran\'a kadar alacakları ödenmezse serbest kalma hakkı elde edecek.

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