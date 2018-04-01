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Spor

Manisaspor'dan önce 1 dakikalık protesto, sonra 1. Lig'e veda!

Ege temsilcisi, Spor Toto 1. Lig'e veda etti

01 Nisan 2018 17:57

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Elazığspor, zor günler geçiren Grandmedical Manisaspor'u konuk etti. Mücadelede ilk düdüğün çalmasının ardından sahada futbol değil, protesto vardı. Manisaspor, ev sahibi rakibine 8-1'lik farklı skorla mağlup olup küme düşmesi kesinleşti ve Spor Toto 1. Lig'e de veda etti.

Yaşadıkları maddi sıkıntılara dikkat çekmek isteyen Grandmedical Manisasporlu futbolcular, hakem Kadir Sağlam'ın çaldığı ilk düdüğün ardından hareket etmedi. Manisasporlu futbolcuların yaklaşık 1 dakika süren hareketsiz protestosu, tribünlerden de destek gördü. Manisaspor, Elazığspor deplasmanına 12 kişilik futbolcu kafilesiyle gitmişti. 

Öte yandan Elazığspor, mücadelenin 7. dakikasında Tom'un attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 15. dakikada bir gol daha buldu. Elazığspor'da rakip fileleri havalandıran isim Muhammed İldiz oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında son dakikalarına girilirken Manisaspor bir gol buldu. 43. dakikada Kağan Bağış attığı golle farkı 1'e indirdi ve mücadelenin ilk yarısı 2-1 sonuçlandı.

İkinci yarıda rakibinden 6 gol daha yiyen Manisaspor'un Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşti.

Ligde 28 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Manisaspor, 15 puanla ligin son sıralarına demir atmış durumda. Ege ekibinin maddi durumlar nedeniyle 9 puanı silinmişti.

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