Manisaspor'dan Makukula'ya 50 bin Euro

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor borçlu olduğu Portekizli eski golcüsü Ariza Makukula\'ya 50 bin Euro daha ödeme yaptı.

Başkan Abdullah Mergen, oyuncuya olan borçlar yüzünden FIFA\'dan gelebilecek disiplin cezasının önüne geçtiklerini söyledi. Makukula\'ya toplam 120 bin Euro para verdiklerini anlatan Mergen, \"Makukula geçmiş dönemlerden bu yana Manisaspor\'un üzerine kambur gibi bırakıldı. Dosyanın kapanması için yine para yatırmak zorunda kaldık\" dedi. Abdullah Mergen, kente destek çağrısında da bulundu, \"Kulübün eski yöneticilerinden kaynaklanan Makukula, Benfica, Iwanski ve Simpson dosyalarının kapatılması için şehrin önde gelenlerinin desteğine ihtiyacımız var. Manisaspor\'un geleceği için kimse sorunlara kayıtsız kalmamalı\" dedi.

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