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Spor

Manisaspor'da Uğur döndü

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra Beyaz Grup'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla çıktığı 6 maçı da kaybeden, borçları yüzünden aldığı 9 puan silme cezasıyla şimdiden küme düşmenin en ciddi adayı haline gelen Manisaspor, Uğur'un sakatlığının ciddi

10 Ekim 2018 14:48

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'e düştükten sonra Beyaz Grup\'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla çıktığı 6 maçı da kaybeden, borçları yüzünden aldığı 9 puan silme cezasıyla şimdiden küme düşmenin en ciddi adayı haline gelen Manisaspor, Uğur\'un sakatlığının ciddi olmamasıyla az da olsa teselli buldu.
 Siyah-beyazlı kulübe transfer olduğundan bu yana 2.5 sezondur sürekli önemli sakatlıklar geçiren Uğur, 1 haftalık aranın ardından takımla antrenmanlara başladı. Manisaspor\'da 2016-17 sezonunun başında çapraz bağları koparak yıl boyunca forma giyemeyen, geçen sezon da trafik kazasında yaralanıp omzundan ameliyat olan gurbetçi futbolcu, iç sahadaki Sakaryaspor maçında ameliyat olduğu omzundan sakatlanmıştı. Manisaspor\'da kadronun diğer tecrübeli isimlerinden Akın ise halen takımdan ayrı çalışıyor.
 

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