Manisaspor'da Timur da dönüyor

İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'de son olarak Gaziantepspor\'u deplasmanda 4-1 yenip kötü gidişata son veren Manisaspor\'da Constantin Bakaki\'den sonra Timur Karagülmez\'in de takıma döneceği öğrenildi. Sezon başında siyah-beyazlılarla sözleşmesini fesheden tecrübeli orta saha oyuncusunun kulüp bulamadığı öğrenildi.

Transfer yasağı yüzünden takviye yapamayan Manisaspor\'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar\'ın Timur\'u tekrar takımda görmek istediği ve futbolcunun bu hafta Ege ekibiyle mukavele yapacağı ifade edildi. Tarzan\'a 2105-2016 sezonunda Gölbaşıspor\'dan gelen 27 yaşındaki futbolcu, 35 kez siyah-beyazlı formayı terletti.

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